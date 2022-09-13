صلاح الشايجي: سنقوم بافتتاح جناحين في المبنى الجديد للنساء ونوسع في أجنحة الأطفال والرجال

هناك أجهزة جديدة ستأتي في المستقبل القريب ستساعدنا كثيرا في تطوير العمل

نفيسة حبيب : قسم العلاج المائي بالمستشفى يستقبل يوميا من 18 إلى 24 مريضا

ليلى قاسم : المستشفى يستقبل في جميع أقسام الأطفال الخمسة نحو 100 طفل يوميا

بوعباس : الاحتفالية خصصت لأمراض الخشونة فهي تمثل نسبة كبيرة من الإعاقة لكبار السن

احتفل مستشفى الطب الطبيعي والتأهيل باليوم العالمي للطب الطبيعي ، والذي يوافق يوم الثامن من سبتمبر من كل عام .

وكشف مدير مستشفى الطب الطبيعي ومركز الأطراف الصناعية صلاح عبد العزيز الشايجي أن المستشفى يسعى دائما إلى تقليل فترة انتظار المرضى ، مبينا أنه بالفعل استطعنا أن نقلل فترة الانتظار ، والآن أصبحت المواعيد في أسرع وقت ممكن ، مبينا أن المريض يراه فريق عمل متكاملا ، وفي السنوات الأخيرة ركزنا على العلاج اليومي ، وبدأنا هذه المرحلة بالأطفال من 2015 : 2016 .

وقال الشايجي إن المريض يجرى الكشف عليه طبيب الطب الطبيعي بالعيادات ثم يشخص الحالة ، وبعدها يحولها إلى مستشفى العلاج الطبيعي ،فلدينا هنا أقسام ثلاثة للعلاج الطبيعي رجال ونساء وأطفال ، ومعهم قسم العلاج بالعمل ، وكذلك فريق النطق والبلع .

وتابع : فمثلا إذا جاءنا طفل فإنه سيمر على جميع الأقسام ، وبعد تمام 6 أسابيع يقوم الأطباء بتقييمه ، وبدأنا العمل حاليا بتلك المنظومة بقسم النساء ، ثم قسم الرجال "ديلي كير" .

وأكد الشايجي أن المستقبل القريب سيحمل أخبارا سارة ، فسنقوم بافتتاح جناحين في المبنى الجديد للنساء ، ونوسع في أجنحة قسم الأطفال ، وقسم الرجال ، وعندها ستكون مواعيد المرضى أقرب إلى حد كبير.

وبين أن مستشفى الطب الطبيعي هو المستشفى الوحيد لتأهيل المرضى للعلاج الطبيعي والطب الطبيعي للحالات طويلة الأمد التي تحتاج إلى تأهيل سريع ، فمريض"الجلطة" يحول إلى مستشفى الطب الطبيعي لأخذ علاج مكثف لمدة شهرين أو 3 أشهر .

وأشار إلى أن هناك أجهزة جديدة ستأتي في المستقبل القريب ستساعدنا كثيرا في تطوير العمل ، تعاوننا سابقا مع صندوق إعانة المرضى ، وافتتحنا ناديا للأطفال ، ومن الممكن في المستقبل القريب أن نعمل غرفة تسلية لكبار السن .

من جهتها قالت رئيسة قسم العلاج الطبيعي النسائي في مستشفى الطب الطبيعي والتأهيل الصحي د.نفيسة حبيب أن المستشفى يحتفل باليوم العالمي للطب الطبيعي ، والذي يوافق يوم الثامن من سبتمبر من كل عام ، مشيرة إلى أن العلاج المائي يستقبل يوميا من 18 إلى 24 مريضا ، مقدمة الشكر للمستشفى على تعاونهم في يوم العلاج الطبيعي العالمي.

من ناحيتها قالت رئيس اختصاصي علاج طبيعي بمستشفى الطب الطبيعي والتأهيل الصحي ،ومنسق قسم العلاج اليومي أطفال بالمستشفى د. ليلى قاسم نحن دائما متطورون ، ونحاول مواكبة أحدث الخطط العلاجية بالعالم للأطفال ، وأهم ما يميز القسم هو برنامج العلاج اليومي ، فنحن نعمل في هذا البرنامج كفريق تأهيلي يتكون من عدة أشخاص ، منوهة إلى أن المستشفى يستقبل في جميع أقسام الأطفال الخمسة نحو 100 طفل يوميا .

بدوره قال رئيس قسم العلاج الطبيعي رجال مصطفى بوعباس أقدم التهنئة لجميع زملائنا في المستشفى ، وفي مستشفيات الكويت ، وعلى مستوى العالم .

وأضاف أن هذه الاحتفالية هذه السنة تم اختيارها لتكون مخصصة في أمراض الخشونة ، فهي تمثل نسبة كبيرة من الإعاقة لكبار السن ،وخلال هذا اليوم نحاول أن نركز الأنظار إلى أهمية الاهتمام بالحياة الصحية السليمة لتفادي مشكلات الخشونة كذلك في اليوم العالمي نتطلع لأن نلفت الأنظار إلى أهمية العلاج الطبيعي .