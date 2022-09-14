شكل متطوعو «الهلال الأحمر» خلية نحل لدعم متضرري الأمطار والسيول التي اجتاحت عددا من المناطق في السودان وتسببت في تدمير عشرات المنازل وإبقاء مئات المواطنين من دون مأوى، وذلك ضمن حملة «الكويت بجانبكم».



وحرص المتطوعون بإشراف المسؤولين في «الهلال الأحمر» على تنفيذ المهام الموكلة اليهم بروح الفريق الواحد وتقديم جميع المساعدات والاحتياجات والمستلزمات الضرورية ومنها الأسرة والمواد الغذائية لنحو 750 أسرة.



وفي جولة تفقدية في حي المروة - وحدة بركات جنوب الجزيرة ـ التقت «كونا» بالمواطنة سارة ذات الخمسة عشر عاما بعد عدم تمكنها من حمل حزمة من المساعدات الايوائية وسلة المواد الغذائية التي تصل الى نحو 25 كيلوغراما، ما اضطرها الى الاستعانة بصديقاتها لمساعدتها.



وقالت سارة التي لم تتمكن أمها من حضور توزيع مساعدات الجسر الجوي الكويتي لمتضرري الامطار والسيول «لقد تسببت الامطار الغزيرة نهاية أغسطس الماضي في تدمير منزلنا بالكامل».



من جهته، قال المتطوع في «الهلال الاحمر» السوداني ابكر ادريس ان الامطار التي هطلت في الثالث عشر من أغسطس الماضي بمعدلات غير معتادة تسببت في انهيار 155 منزلا، فيما دمرت الامطار التي أتت بعد أسبوع 100 منزل آخر.



وتعد قرية المروة واحدة من ضمن 266 قرية بمحلية جنوب الجزيرة تعرضت لأضرار بالغة في خريف العام الحالي والذي سجلت فيه ولاية الجزيرة أعلى معدل تدمير للمنازل في السودان.



من جانبه، قال السفير الكويتي بالخرطوم د.فهد الظفيري ان المتطوعين بخبراتهم وأعمارهم يقومون بعمل كبير في مساعدة المتضررين، موضحا ان المساعدات الكويتية للمتضررين في السودان ستستمر حتى انتهاء الأزمة وتداعياتها الصحية والبيئية.



وحيا الظفيري فرق المتطوعين في محليتي جنوب الجزيرة والمناقل قبل ان يتوجه مع متطوعي جنوب الجزيرة ويشاركهم عمليات توزيع المساعدات وتفقد المحتاجين بجانب لقاء قيادات حكومة ولاية الجزيرة وفي مقدمتهم والي ولاية الجزيرة اسماعيل عوض الله.



وفي السياق ذاته، أعرب الوالي عوض الله عن تقديره للكويت قيادة وحكومة وشعبا ووقوفها الى جانب الشعب السوداني في مواجهة كارثة الامطار والسيول، مؤكدا أن الكويت سباقة في تقديم المساعدات.



ومن ناحيتها، قالت الأمين العام لـ «الهلال الأحمر» السوداني عفاف يحيى إن مساعدات «الهلال الاحمر» الكويتي ستسهم في دعم عشرات الأسر من متضرري الأمطار والسيول في ولاية الجزيرة وثلاث ولايات أخرى، مؤكدة ان هناك تنسيقا كبيرا بين «الهلال الاحمر» الكويتي ونظيره السوداني في مسألة تحديد وتوزيع المساعدات للمتضررين.