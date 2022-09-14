قال مرشح الدائرة الأولى خالد القبيل الـعـازمـي إن أجــواء الانتخابات جميلة جدا، وهناك عرسا ديمقراطيا يشهد منافسة شريفة بين أبناء الوطن، للوصول إلى قبة عبدالله السالم لتقديم ما يمكن تقديمه لنهضة الكويت وتقدمه.



ورأى القبيل أن البرلمان القادم حاله حال أي برلمان، وفي حال تعاون الحكومة مع المجلس فسيكون من أجمل البرلمانات، مبينا أن نجاح البرلمانات مرهون بتعاون السلطتين.



وأكد أن رئيس مجلس الوزراء الحالي سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح جاء بكل نوايا الإصلاح وتصحيح المسار شعاره وهذا يعطينا تفاؤلا بأن القادم أجمل، وسوف يكون مردوده كله لصالح البلد والشعب.



وبين أن الحقبة القديمة انتهت ولا بد من رجوع الكويت كما كانت عروس الخليج، مطالبا رئيس الوزراء القادم بالاستمرار على هذا النهج الإصلاحي ونحن معه قلبا وقالبا في حال استمرار نوايا الإصلاح.