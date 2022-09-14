شدد مرشح الدائرة الثانية لمجلس الأمة فهد صياح أبوشيبة على ضرورة نقل تبعية منطقة النهضة إلى محافظة العاصمة، موضحا أن المنطقة في الوقت الراهن تتبع ثلاث محافظات هي العاصمة والجهراء والفروانية في سبيل إنجاز المعاملات لأهاليها في شتى الدوائر، مبينا أنهم باتوا يتذمرون ويتململون من المراجعات الحكومية إزاء توزعها في المحافظات الثلاث، ولابد من نقل تبعيتها.



وطالب أبوشيبة في تصريح صحافي المسؤولين بسرعة إصدار قرار نقل تبعيتها إلى محافظة العاصمة من أجل إنجاز جميع معاملاتهم في المحافظة نفسها، لافتا إلى أنهم الآن مشتتون ويتنقلون بين المحافظات الثلاث لإنجاز معاملاتهم في الدوائر الحكومية كافة من وزارة الكهرباء والماء والأشغال وكذلك مراكز الخدمة وغيرها، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنهم ضاقوا ذرعا بسبب التشتت الذي يعيشونه الآن في المراجعات وبانت علامات الانزعاج على وجوههم، آملا من المسؤولين سرعة إصدار القرار وإدخال السعادة في قلوبهم.



وذكر أبوشيبة أن جمعية النهضة الآن تابعة لإدارة جمعية الأندلس، علما بأن منطقة النهضة من حقها أن تكون لها جمعية خاصة بها أسوة بالمناطق الأخرى، مطالبا وزارة الشؤون بسرعة إصدار قرارها المتمثل بفصل جمعية النهضة عن جمعية الأندلس.



وأوضح أنه من حق أهالي النهضة أن يختاروا إدارة جمعيتهم بأنفسهم، مبينا أن ذلك سيعود بالنفع عليهم جراء اهتمام الإدارة بمناطقها والتي ستعمل على توفير جميع متطلبات الأهالي، بالإضافة إلى وضع لمسات واضحة وجمالية عليها.