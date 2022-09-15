مفرح الشمري



بعد عودته من مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي المعاصر بدورته الـ29، غادر البلاد عضو هيئة التدريس في المعهد العالي للفنون المسرحية د.عبدالله العابر متجها الى مملكة البحرين الشقيقة وذلك للمشاركة في ورشة «أسرار الاخراج المسرحي» التي يقيمها مسرح البيادر خلال الفترة من 15 الى 17 الجاري على خشبة مسرح متحف البحرين الوطني والمسموح للمشاركة فيها من سن 18عاما فما فوق.

وبعد الانتهاء من ورشة «اسرار الاخراج المسرحي» سيشارك د.عبدالله العابر في لجنة تحكيم مهرجان «صيف الزرقاء المسرحي العربي» بدورته الـ20 التي ترأس لجنته العليا الفنانة القدير عبير عيسى وتقام عروضه على مسرح وقاعات مركز الملك عبدالله الثاني في محافظة الزرقاء الاردنية خلال الفترة من 21 الى 28 الجاري.