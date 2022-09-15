أعلنت شركة «سين» للإنتاج عن إنتاجها وتنظيمها لحفل الموسيقار المصري الشهير عمر خيرت المزمع إقامته في قاعة الأرينا كويت، أكبر قاعة مغطاة متعددة الاستخدامات في الكويت، بتاريخ 7 أكتوبر المقبل، وهي الفعالية الأولى ضمن سلسلة من الفعاليات المميزة التي تم الاتفاق على تقديمها مستقبلا في الأرينا كويت، والتي سيتم الإعلان عنها قريبا.



وفي هذا الصدد، عبر مدير عام الشركة فيصل خاجة عن ترحيبه بعودة الموسيقار عمر خيرت لجمهوره في الكويت بعد غياب 4 سنوات برفقة الأوركسترا الكاملة المكونة من 50 عازفا مميزا، كاشفا عن السعي لتحقيق بداية جديدة لترفيه رفيع المستوى بحيث لا يتم الاكتفاء باستقطاب النجوم العرب والعالميين، بل بتدعيم تلك الأنشطة بأفكار إبداعية جديدة ساعية لمنح الجماهير مستويات مرتفعة من المتعة الممزوجة بالمحتوى، وهو ما سيتم البدء به في هذه الأمسية التي ستشهد عزف الموسيقار على آلة البيانو لعدد 23 قطعة موسيقية من ألحانه التي ارتبطت بالأعمال السينمائية والتلفزيونية الشهيرة.



وتابع خاجة: أتوجه بالشكر والعرفان لكل من ساهم في أن يتم تقديم هذا العمل وهم «مجموعة التمدين»، الرائدة في تطوير المشاريع متعددة الاستخدامات، لاحتضانهم هذا العمل الهادف لإسعاد الجماهير في الكويت من خلال قاعة الأرينا كويت، والشكر الجزيل لشركة «زين» للاتصالات على رعايتها الرئيسية للحفل والمتناغمة مع شعارهم في دعم كل ما هو جميل في الكويت، مع الشكر لبنك برقان، ومؤسسة القبس الإعلامية على رعايتها ودعمها لهذه الأمسية التي تعد الجماهير بـ «حاجة حلوة» بحسب عنوان أحد مقطوعات الموسيقار عمر خيرت الشهيرة والتي ستكون ضمن برنامج الحفل المرتقب.

يذكر أن الموسيقار عمر خيرت برع في تلحين الموسيقى التصويرية التي تبث مشاعر الحنين والسعادة والأمل بطريقة أوركسترالية، ولكن مع الحفاظ على روح الهوية الشرقية/ العربية بنغماتها وإيقاعاتها وآلاتها، وهي الموسيقى التي ارتبطت بالكثير من الأعمال السينمائية والتلفزيونية الراسخة في الذاكرة مثل «ليلة القبض على فاطمة، خلي بالك من عقلك، قضية عم أحمد، ضمير أبلة حكمت، مسألة مبدأ»، وغيرها من الأعمال ذات الأثر الكبير في تأسيس قاعدة جماهيرية عربية كبيرة للحفلات الموسيقية غير المصحوبة بالغناء.