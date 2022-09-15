أعلن البنك الأهلي الكويتي عن إقامة سحب الفوز السنوي الأول على الجائزة الكبرى وهي 5 آلاف دينار راتب شهري لمدة عشر سنوات، وذلك يوم الجمعة الموافق 16 سبتمبر بمجمع الأفنيوز ـ المرحلة الثانية، بجانب مطعم تشيز كيك فاكتوري.

وتبدأ الفعالية في تمام العاشرة صباحا بعدد من الأنشطة التي يستمتع بها جميع أفراد العائلة.

بينما سيبدأ البرنامج الترفيهي في الساعة السادسة مساء ويستمر حتى بدء العد التنازلي للإعلان عن أول فائز بجائزة سحب الفوز الكبرى الساعة الثامنة مساء. يقام السحب تحت إشراف وزارة التجارة والصناعة وكذلك الشركة المسؤولة عن التدقيق المالي لدى البنك



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وتعليقا على السحب على الجائزة الكبرى، قال لؤي مقامس الرئيس التنفيذي في البنك الأهلي الكويتي - الكويت: نحرص كبنك على تزويد عملائنا بفرص لتوفير المال، وفي الوقت نفسه تقديم حوافز مجزية تتجاوز توقعاتهم، لمساعدتهم على تحقيق أهدافهم المالية.

نعتقد أن الجائزة الكبرى التي نقدمها من خلال سحب الفوز ستساعد عملائنا على تحويل الكثير من أحلامهم إلى حقيقة.



وقالت جهير معرفي مدير عام إدارة الخدمات المصرفية للأفراد (بالإنابة) في البنك الأهلي الكويتي: قمنا بإطلاق حساب الفوز بعد الاستماع إلى ردود أفعال عملائنا فيما يخص الاستراتيجية التي يتبعها البنك المتمثلة في تقديم خدمات مصرفية تتسم بالسهولة والبساطة، حيث يقدم سحب الفوز أكبر جائزة أسبوعية في الكويت وقد حاز إقبال العديد من المشاركين به من المواطنين والمقيمين على حد سواء.