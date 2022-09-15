بيروت ـ أحمد عز الدين



لم يكتمل نصاب جلسة مناقشة الموازنة في مجلس النواب أمس، بسبب مقاطعة نواب الكتل المسيحية وبعض النواب المستقلين احتجاجا على عقد جلسة في يوم الذكرى الاربعين لاغتيال الرئيس بشير الجميل في 14 سبتمبر 1982، فبعد انتظار اكثر من 45 دقيقة لم يصل الى المجلس النيابي سوى 58 نائبا فيما كان النصاب يتطلب 65 نائبا، عندها اعلن امين عام مجلس النواب عدنان ظاهر تأجيل الجلسة لتعقد عند العاشرة والنصف من صباح اليوم.

نائب رئيس المجلس الياس بو صعب الذي حضر الى المجلس رغم مقاطعة كتلة «التيار الحر» التي ينتمي اليها قال: حضرت كنائب رئيس المجلس وانا ضد مقاطعة المجلس بأي شكل من الاشكال، ومهما كان السبب، وتمنيت على الرئيس نبيه بري احتراما للنواب المقاطعين تأجيل الجلسة وان نضع الخلافات السياسية جانبا.

واشار بو صعب الى انه عقدت جلسة لمجلس الوزراء يوم 14 سبتمبر عام 2017 وشارك فيها وزراء الكتائب دون اي احتجاج، وكانت الجلسة عقدت مساء.

أما نواب المعارضة الذين حضروا الى مجلس النواب فبعضهم دخل الى القاعة فيما بقي البعض الآخر خارج القاعة لعدم تامين النصاب، واكتفوا بتسجيل المواقف وتوجيه انتقادات للموازنة.