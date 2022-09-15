قدم السفير منصور خالد العمر نسخة من اوراق اعتماده سفيرا للكويت في تونس الى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي.



وقالت سفارتنا بتونس في بيان ان السفير العمر نقل تحيات القيادة الكويتية الى الرئيس التونسي قيس سعيد، مؤكدا حرص الكويت على تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات بما يحقق مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين.



الى ذلك قدم سفيرنا لدى إسبانيا خليفة الخرافي نسخة من أوراق اعتماده للمديرة العامة لمراسم شؤون السفارات والأوسمة ومقدمة السفراء ماريا سيباستيان دي إيريثي غارثيا.



ونقل السفير الخرافي تحيات وزير الخارجية الشيخ د.أحمد ناصر المحمد وتمنياته للشعب الإسباني بالتقدم والازدهار فيما تمنت غارثيا للكويت المزيد من التقدم والازدهار في ظل قيادتها الحكيمة.



كما تبادلا وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، فيما تطرقا أيضا الى سبل تعميق العلاقات الثنائية وتوثيقها في شتى المجالات بما يخدم مصالح شعبي البلدين الصديقين في لقاء حضره السكرتير الأول محمد الشحومي.