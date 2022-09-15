القاهرة - سامي عبدالفتاح



أكد رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور أن جميع الصفقات واللاعبين الراحلين من الفريق جاءت بناء على رغبة المدير الفني البرتغالي فيريرا، كما انه لا يوجد أي تدخل من الإدارة.



وشدد منصور خلال مؤتمر صحافي عقده أمس الأول على صحة موقف النادي مع التعاقد مع الحارس محمد صبحي، وأن اللاعب من حق الزمالك وليس فاركو.



وكان الزمالك قد أعلن عن استعادة صبحي من فاركو بعد انتهاء فترة الإعارة، فيما سبقه نادي فاركو بتفعيل بند حق شراء اللاعب، وهو الأمر الذي أصبح يمثل مشكلة بين الناديين قبل بداية الموسم الجديد.



وكشف عن مفاوضات لضم مصطفى الزناري مدافع طلائع الجيش، وأيضا عن عودة عمر جابر، الظهير الأيمن لبيراميدز إلى ناديه السابق.



وفي الجانب الآخر، قرر المدير الفني الجديد للأهلي مارسيل كولر، تطبيق نظام اليوم الكامل في تدريبات الفريق، بحيث تتم الإقامة في أحد الفنادق، ويتم التحرك للتدريبات في توقيتات معينة، ثم العودة إلى الفندق لتلقي محاضرات فنية، وذلك بهدف التعرف أكثر على قدرات كل لاعب، وتصحيح أسلوبه في اللعب ليكون في مصلحة الفريق، كما حدد أيام 21 و25 و29 سبتمبر لإقامة 3 مباريات ودية.



يذكر أن عددا كبيرا من لاعبي الأهلي متواجدين بالفعل في معسكر منتخب مصر بقيادة البرتغالي فيتوريا.



في غضون ذلك، يواصل مسؤولو الأهلي تحركاتهم من أجل دعم الفريق بصفقات مميزة، وذلك بعد ضم البرازيلي سافيو رسميا وأيضا مهاجم سيراميكا شادي حسين، حيث يسعى لضم لاعب نادي كورتريك البلجيكي فايز سليماني، جناح منتخب جزر القمر.



إلى ذلك، يواصل المنتخب المصري الأول معسكره التدريبي المقام ببرج العرب في الإسكندرية، حيث انطلق المعسكر بالقائمة الأولية التي أعلن عنها الجهاز الفني بقيادة فيتوريا، الذي استقر على تصفية القائمة التي تضم 23 لاعبا، لاختيار أفضل العناصر منها وضمها على اللاعبين الذين سيتم اختيارهم من الزمالك وفيوتشر بجانب المحترفين.