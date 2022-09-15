الدوحة ـ فريد عبدالباقي



علمت «الأنباء» من مصادر خاصة، أن المحترف الكولومبي لنادي الريان القطري خاميس رودريغيز في طريقه إلى الانتقال لصفوف أولمبياكوس اليوناني على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري، ومن المقرر أن يسافر اللاعب إلى اليونان لإجراء الفحوصات الطبية.



وتوترت العلاقة بين جماهير الريان وخاميس والتي شنت هجوما لاذعا على اللاعب الكولومبي، عقب خسارة الفريق أمام المرخية.



وتعرض الريان للهزيمة الخامسة في 6 مباريات هذا الموسم، بعد أن استقبل هدفا متأخرا في الخسارة 2-1 من المرخية، وواجه خاميس صيحات استهجان في مشاركته الأولى هذا الموسم مع متذيل الترتيب بدوري نجوم QNB لكرة القدم.



وانتشر مقطع فيديو لخاميس وهو يتلقى توبيخا من الجماهير بسبب أدائه السيئ، حيث طالبه البعض بالذهاب إلى المستشفى بدلا من لعب كرة القدم.