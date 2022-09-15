الدوحة ـ فريد عبدالباقي



أجبر فريق أم صلال منافسه العربي على الخروج بنقطة التعادل الإيجابي 1-1، خلال اللقاء الذي جمع الفريقين مساء أول من أمس على ستاد جاسم بن حمد بنادي السد، في افتتاح مباريات الجولة السابعة من الدوري القطري.



تقدم العربي بواسطة لاعبه عبدالعزيز الأنصاري في الدقيقة 40، وأدرك البرتغالي جواو تيكيسرا التعادل لأم صلال في الدقيقة 50.. لعب العربي بعشرة لاعبين بعد طرد مدافعه الإسباني مارك مونييسا في الدقيقة 90+4 عقب تدخله على مهاجم أم صلال الإيفواري جوناثان كودجيا قبل دخوله منطقة الجزاء.



وبهذه النتيجة حافظ العربي، الذي حقق تعادله الأول هذا الموسم، على مركزه في الصدارة رافعا رصيده إلى 16 نقطة، فيما ارتفع رصيد أم صلال إلى 7 نقاط، محققا تعادله الرابع هذا الموسم.



هذا، وغادر الدولي التونسي يوسف المساكني الدوحة متوجها إلى تونس من أجل الانضمام إلى معسكر منتخب بلاده استعدادا لخوض المباراتين الوديتين ضد جزر القمر يوم 22 سبتمبر الجاري وضد البرازيل يوم 27 من نفس الشهر، في ملعب حديقة الأمراء بباريس.



ومن المقرر أن يخضع لاعب العربي المساكني إلى فحوصات طبية خلال تواجده في معسكر «نسور قرطاج» للتأكد من حجم الإصابة التي تعرض لها بعد تدخل عنيف من مدافع أم صلال عبدالرحمن رأفت في الدقيقة 67، ليخرج من الملعب مستبدلا بزميله إبراهيم كلا.



وأجرى اللاعب الفحص الطبي في مستشفى «سبيتار» بالدوحة، والتي أثبتت عدم إصابته بقطع في الرباط الصليبي، مما يعطيه الأمل في المشاركة مع منتخب بلاده في مونديال قطر 2022.



يذكر أن المساكني غاب عن مونديال روسيا 2018 بعد إصابته مع نادي الدحيل ليحرم من خوض النهائيات.



وفي مباراة أخرى، رفض الدحيل اعتلاء صدارة الدوري بعد تعادله الإيجابي 1-1 مع السيلية، في الجولة ذاتها تقدم السيلية عبر محترفه السويدي كارلوس ستراندبيرغ في الدقيقة 46، وسجل الدحيل التعادل عن طريق ناصر اليزيدي في الدقيقة 83.



وبذلك، رفع الدحيل رصيده إلى 14 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطتين عن المتصدر العربي، بينما نال السيلية النقطة الرابعة هذا الموسم.



فيما نجح الغرافة في قلب تأخره إلى فوز ثمين على المرخية بنتيجة 2-1.



أحرز المغربي إدريس فتوحي هدف المرخية الوحيد في الدقيقة 38، بينما سجل هدفي الغرافة، الثنائي الجزائري ياسين براهيمي وإسحاق بلفوضيل من ركلة جزاء في الدقيقتين (56 و63).



وبهذه النتيجة رفع الغرافة رصيده إلى 12 نقطة، وتوقف رصيد المرخية عند 8 نقاط.



وإلى ذلك، أعلن نادي الريان، إصابة حارس مرماه سعود الهاجري، بالتواء في الكاحل.. ليغيب عن الملاعب فترة زمنية تتراوح من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع.