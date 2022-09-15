"ديوان الخدمة" لـ "الأنباء": مازال العمل قائماً ضمن الضوابط والشروط الخاصة بعمل الموظف في غير الجهة الحكومية تنفيذاً لمرسوم الخدمة المدنية

«الديوان» لـ 3 فئات من المراجعين: انتظروا دوام الربيعان حتى يمكن مراجعة المسؤولين في جميع الأدوار بما فيها الدور الثامن

عصام الربيعان: التواصل مع جميع المواطنين عبر "تويتر" فيما يتعلق بالخدمة المدنية و شؤون التوظف



مريم بندق



أكد ديوان الخدمة المدنية ما نشرته «الأنباء» تحت عنوان «السماح للكويتيين بالعمل في وظيفتين» أمس الأربعاء.

وقال الديوان في رد رسمي إن العمل مازال قائما ضمن الضوابط والشروط الخاصة بعمل الموظف في الحكومة في غير الجهة الحكومية المحددة بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية.



وفي هذا الخصوص تطمئن «الأنباء» الكويتيين بأن المادة 25/3 من مرسوم الخدمة المدنية رقم 15 لسنة 1979 قد أجازت التصريح للموظف بالعمل لدى الغير خارج أوقات الدوام الرسمي بموجب إذن كتابي من الوزير المختص.



وعلى هذا الأساس، فإنه يجوز الإذن الكتابي من قبل الوزير المختص لموظفي الوزارة للعمل بالقطاع الخاص خارج أوقات الدوام الرسمي استنادا الى المادة 25/3 المشار إليها.

وجاء في رد الديوان انه لم يقدم اقتراحا لمجلس الخدمة المدنية للسماح للكويتيين بالعمل في وظيفتين، وهو محق في ذلك، لأن تنفيذ قانون الخدمة المدنية لا يحتاج إلى عرض مقترح على مجلس الخدمة المدنية لعمل الموظف الحكومي في وظيفة اخرى في القطاع الخاص، الا في حالة عمل الموظف الحكومي في وظيفة حكومية أخرى على بند الاستعانة بخبراته، والذي يستلزم موافقة مجلس الخدمة المدنية المسبقة عليه لما يرتبط به من تقرير مكافأة للمستعان بخبراته وفقا للمقرر قانونا.

"ديوان الخدمة" لـ "الأنباء": مازال العمل قائماً ضمن الضوابط والشروط الخاصة بعمل الموظف في غير الجهة الحكومية تنفيذاً لمرسوم الخدمة المدنية

أكد ديوان الخدمة المدنية ما نشرته "الأنباء" تحت عنوان "السماح للكويتيين بالعمل في وظيفتين" اليوم الأربعاء.

وقال الديوان في رد رسمي أن العمل مازال قائماً ضمن الضوابط والشروط الخاصة بعمل الموظف في الحكومة في غير الجهة الحكومية المحددة بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية.

وفي هذا الخصوص تطمئن "الأنباء" الكويتيين أن المادة 25/3 من مرسوم الخدمة المدنية رقم 15 لسنة 1979 قد اجازت التصريح للموظف بالعمل لدى الغير خارج أوقات الدوام الرسمي بموجب اذن كتابي من الوزير المختص.

وعلى هذا الاساس، فإنه يجوز الاذن الكتابي من قبل الوزير المختص لموظفي الوزارة للعمل بالقطاع الخاص خارج أوقات الدوام الرسمي استنادا للمادة 25/3 المشار اليها .

وجاء في رد الديوان أنه لم يقدم اقتراح لمجلس الخدمة المدنية للسماح للكويتيين بالعمل في وظيفتين وهو محق في ذلك لأن تنفيذ قانون الخدمة المدنية لا يحتاج إلى عرض مقترح على مجلس الخدمة المدنية لعمل الموظف الحكومي في وظيفة أخرى في القطاع الخاص، إلا في حالة عمل الموظف الحكومي في وظيفة حكومية أخرى على بند الاستعانة بخبراته والذي يستلزم موافقة مجلس الخدمة المدنية المسبقة عليه لما يرتبط به من تقرير مكافأة للمستعان بخبراته وفقا للمقرر قانونا.

نص الرد فيما يلي :

نستقبل الجمهور يوميا في صالة المراجعين ويستقبلهم وكيل الديوان ندباً كل يوم ثلاثاء من الساعة التاسعة إلى الحادية عشرة صباحا

«الديوان» لـ 3 فئات من المراجعين: انتظروا دوام الربيعان حتى يمكن مراجعة المسؤولين في جميع الأدوار بما فيها الدور الثامن

أوضح ديوان الخدمة المدنية أنه لم تعد هناك حاجة إلى الصعود للدور الثامن "وبمجرد مباشرة رئيس ديوان الخدمة المدنية الجديد د. عصام الربيعان لمهام عمله سيتم مراجعة المسؤولين في مكاتبهم في جميع الأدوار".

وبين الديوان أنه منذ شغر منصب رئيس ووكيل الديوان بالفترة الأخيرة لم تعد هناك حاجة إلى الصعود للدور الثامن وبمجرد مباشرة رئيس ديوان الخدمة المدنية الجديد لمهام عمله ستتم مراجعة المسؤولين في مكاتبهم بجميع الأدوار وفقا للمواعيد المحددة لاستقبال الجمهور أو بموعد مسبق، أو لحالات الضرورة التي لا تحتمل التأجيل، علما بأن ديوان الخدمة المدنية يستقبل الجمهور يوميا في صالة المراجعين كما يتم استقبال المراجعين من قبل وكيل ديوان الخدمة المدنية بالندب كل يوم ثلاثاء من الساعة التاسعة إلى الحادية عشرة صباحا.

عصام الربيعان: التواصل مع جميع المواطنين عبر "تويتر" فيما يتعلق بالخدمة المدنية و شؤون التوظف

تقدم رئيس ديوان الخدمة المدنية د. عصام الربيعان بجزيل الشكر إلى صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الاحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بمناسبة نيل الثقة الغالية لتولي رئاسة ديوان الخدمة المدنية، متمنياً "أن أكون عند حسن ظنهم في خدمة وطننا الحبيب والشعب الكويتي".

وقال إنه سيتواصل مع جميع المواطنين عبر حسابه الرسمي على تويتر فيما يتعلق بالخدمة المدنية و شؤون التوظف تنفيذاً لتوجيهات وتعليمات سمو ولي العهد في العمل المباشر لتسهيل مصالح المواطنين وتذليل الصعوبات.

وأضاف: يسعدني تلقي أي ملاحظات او شكاوي والرد عليها في العام أو متابعة حل المشكلات في الخاص، وهذا امتداد للقاءاتنا المباشرة في الديوان خلال ساعات العمل الرسمي.