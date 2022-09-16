أكد مرشح الدائرة الثانية لمجلس الأمة فهد صياح أبوشيبة أن مدينة جابر الأحمد ينقصها الكثير من الخدمات، مبينا على أن سبب ذلك النقص تتحمله وزارات الدولة التي لم تتحرك التحرك الفعلي الذي من شأنه أن يسهم في توفير كافة النواقص، لافتا إلى أن الأهالي بحت أصواتهم وهم يطالبون المسؤولين بالالتفات لتلك المطالب وتوفيرها خدمة للأهالي.



وقال أبو شيبة في تصريح صحافي إن مطالب أهالي جابر الأحمد ضرورية ومهمة في الوقت ذاته، مشيرا إلى القصور الواضح في توفير كافة الخدمات الصحية التخصصية بالإضافة إلى عدم وجود مركز صحي على مدار الساعة مما يجبرهم ذلك على الذهاب إلى العيادات الخارجية للمستشفيات إزاء ذلك الإغلاق، مبينا أن مداخل ومخارج المدينة تحتاج إلى زيادة منافذها، أضف إلى ذلك أنها تحتاج إلى الاهتمام والعناية بسفلتتها وإنارتها بعناية فائقة.



وتابع: أن فروع الجمعية فيها لا بد أن تكون الخدمة على مدار الساعة نظرا لاحتياجات الأهالي للسلع التموينية، لافتا إلى أن المدينة تحتاج لمحل خدمة السيارات للتصليح وأيضا محلات للبنشر وتبديل زيوت السيارات، لافتا إلى أنها تفتقد أيضا لممشى رياضي يحتاج اليه كل من يرغب بممارسة الرياضة، علاوة على عدم وجود مركز شباب للمنطقة الذي من شأنه أن يكون متنفسا للشباب وتفريغا لجميع طاقاتهم فيه.



وأوضح ابوشيبة إلى أن هناك مواقع مخصصة لإنشاء حدائق عامة وهي مهملة منذ أكثر من 10 سنوات، والمخصص لها موقعان في المدينة بالقطعتين 1 و2، كذلك المسطحات الخضراء في المحور الخدمي الذي سلمته «السكنية» لهيئة الزراعة والثروة السمكية، مضيفا أنها لم تقم بأي أعمال زراعية خضراء، مما جعل المواقع مكبات للنفايات الإنشائية.



وشدد ابوشيبة على أن هذه النواقص وهذه الخدمات يجب توفيرها عاجلا لحاجة الأهالي لها، مؤكدا انها موجودة ضمن المخططات للمدينة، متسائلا عن سبب التأخير وما العوائق التي جعلتها تتأخر بهذا الشكل ولم كل هذا التضييق على أهاليها، علما أن المدينة أنشئت منذ ما يقارب خمس عشرة سنة، متعهدا بأن هذه المطالب ستترجم على أرض الواقع وسأحارب من أجل تنفيذها إن وفقني الله ووصلت لقبة البرلمان، مشددا على ان تلك المطالب هي من ضمن برنامجي الانتخابي ومن أولوياتي ولن أحيد عنها أبدا.