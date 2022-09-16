خلصت دراسة شملت أكثر من 6 ملايين مريض، يبلغون من العمر 65 عاما فأكثر، إلى أن كبار السن الذين أصيبوا بفيروس كورونا تزداد لديهم خطورة الاصابة بالزهايمر خلال عام بنسبة تتراوح ما بين 50% و80%.



وذكرت مجلة «نيور ساينس نيوز» أن الدراسة التي نشرت في دورية مرض الزهايمر، أظهرت أن المصابين بفيروس كورونا من عمر 65 عاما فأكثر معرضون بصورة أكبر للاصابة بالزهايمر بعد عام من إصابتهم بكورونا، كما أن الخطورة ارتفعت لدى النساء اللاتي يبلغن من العمر 85 عاما على الأقل.

وقالت باميلا دافيس، الاستاذة في كلية الطب بجامعة كيس وسترن ريزيرف التي شاركت في إجراء الدراسة، «في حال استمرت هذه الزيادة في الاصابة بالزهايمر، فإن موجة المصابين بالمرض، الذي ليس له علاج حاليا ستكون حقيقية، ويمكن أن ترهق موارد الرعاية طويلة المدى بصورة أكبر».