توصلت دراسة طبية حديثة إلى أن تناول مزيج من الفلفل الحار والزنجبيل يعملان على تقليل خطر الإصابة بالسرطان.

وكانت عدد من الدراسات السابقة، قد أظهرت أن مادة «الكابسيسين»، وهو المركب الطبيعي المتواجد في الفلفل الحار الذي تعطيه المذاق الحار قد تسبب فرص الإصابة بالسرطان.

في الدراسة الحالية، التي أجريت في كلية الطب جامعة «واشنطن»، وجد أن المركب الطبيعي المتواجد في الزنجبيل الذي يعطيه مذاقه اللاذع، والمعروف باسم 6-ginergol، يمكن أن يقاوم الآثار الضارة لمركب «الكابسيسين»، مشيرة إلى أن المزج بين المركبين الطبيعيين 6-ginergol في الجنزبيل والكابسيسين» في الفلفل الحار يعملان معا على الوقاية وتقليل مخاطر الإصابة بالسرطان.

يعتبر كل من الفلفل الحار والزنجبيل من التوابل المستخدمة على نطاق واسع في بعض المطابخ، خاصة في آسيا، وقد تمت دراستهما لمعرفة الآثار الصحية المحتملة.. لكن، على الرغم من أن بعض الدراسات وجدت أن الفلفل يمكن أن يكون له فوائد، فإن البعض الآخر يشير إلى أن النظم الغذائية الغنية بمركب «الكابسيسين» قد تكون مرتبطة بسرطان المعدة.. مع ذلك، فقد أظهر الزنجبيل واعدا كعنصر معزز للصحة.