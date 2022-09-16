أفاد بحث تم إجراؤه حديثا بأن جائحة كوفيد-19 تسببت في نقص كبير في سوق العمل بالولايات المتحدة، وفقا لما أفادت صحيفة (الغارديان) البريطانية.



وفقا للدراسة التي أجراها المكتب الوطني الأميركي للبحوث الاقتصادية، فقد توفي ربع مليون شخص في سن العمل بسبب الجائحة، وخرج ما لا يقل عن نصف مليون شخص من جميع الأعمار من القوى العاملة بشكل دائم، حسبما ذكرت الصحيفة يوم الثلاثاء.



وقال مؤلفا الدراسة، جوبي شاه جودا من جامعة ستانفورد وإيفان سولتاس من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، إن «تقديراتنا تشير إلى أن كوفيد-19 خفض القوة العاملة الأميركية بنحو 500 ألف شخص».