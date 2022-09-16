أطلقت المطربة وكاتبة الأغاني الفلسطينية رشا نحاس أجدد أعمالها الغنائية "أمرات"، بشكل فيديو كليب تم تصويره في حيفا.

وتمهد نحاس عبر العمل الجديد لبشائر أول ألبوماتها باللغة العربية والذي يحمل نفس اسم الأغنية" أمرات" وهي كلمة معناها الدارج "أحيانا"، والمقرر إطلاقه بشكل رسمي في يناير المقبل على مختلف المنصات الرقمية.

وتخوض رشا عبر مشاهد الكليب الجديد الذي تم تصويره في مدينة حيفا الفلسطينية رحلة بصرية وسماعية في دهاليز الحنين للبلد وذكرياتها فيه، حيث يبدأ الكليب في أنقاض وادي صليب ، أحد أحياء حيفا القديمة التي تم تهجير سكانها منها، وتتنقل مشاهده بين شوارع المدينة وأماكنها المفضلة فيها مرورا بلوحة فنية لجارة القمر فيروز، وصولا لنهاية الكليب عند البحر، الذي يمثل معاني السكينة والهدوء لرشا بعد تقلبات المشاعر التي تعيشها خلال الكليب بين الحنين والذاكرة والترحال.

ويضم ألبوم رشا نحاس في جعبته 12 أغنية أطلقت بعضه بشكل مصور ويتم إصداره كليا مطلع العام المقبل، وكتبت أغانيه في برلين بينما أنتجته مع شادن نهرا في ستوديو جديد بمرتفعات الجولان المحتلة، كما تعاونت خلاله مع نخبة من الموسيقيين مثل عازف الدرامز رامي نخلة من فرقة توت أرض، والملحن ريمون حداد والمطربة الفلسطينية وكاتبة الأغاني تيريز سليمان، ويعد الألبوم نتاج تعاونها مع شركة الإنتاج البريطانية Cooking Vinyl.