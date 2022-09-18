أكدت الفنانة لطيفة أنها لا تريد التعليق على موضوع زج اسمها في الخلاف الذي اشتعل بين الفنانين اللبنانيين فارس كرم وميريام فارس، وقالت في مقابلة مع برنامج «انسايدر بالعربي»: «ليست لدي أي فكرة عن الحفل تماما، ولو كان في حفلة وأنا خرجت منها فرب العالمين هو الذي قدر أن أكون غير موجودة، وأنا لا أرد على هذه المواضيع».



وعن رأيها بخلاف فارس وميريام أضافت لطيفة: «هما فنانان أنا احترمهما ولو حصل أي شيء هناك رب فوق يحكم».



وعما إذا جرى اتصال بينها وبين فارس كرم، أوضحت: «فارس حبيبي وأنا أحبه جدا وهو إنسان محترم ومتربي، ونعم اتصل بي وقال لي أنا ما ورد على لسانه كان في لحظة انفعال وأنه لا يقصد، أنا أقدر هذا الشيء لأنه لا يوجد أحد بيننا مكتمل»، مؤكدة أنه لا مشكلة لديها في الغناء مع ميريام فارس في حفل مقبل.



يشار إلى أن خلافا كبيرا نشب بين الفنانين ميريام فارس وفارس كرم عقب تعليق من ميريام حول سبب صغر حجم صورة فارس على بوستر حفلهما في جدة قبل أن تتابع الردود بين الطرفين، وقال فارس في تسجيل صوتي أن ميريام رفضت أن تشاركها لطيفة حفل جدة.