كشف الفنان اللبناني ​عاصي الحلاني​ أن مواطنته الممثلة غنوة محمود ستكون بطلة كليب أغنيته الجديدة «أربعين خمسين»، حيث يؤدي شخصية عامل في محل للعصير، ويقدم في الأغنية «ديو» مع الفنان والملحن عادل العراقي، والكليب إخراج أحمد المنجد.



من جانبها أكدت محمود، حسب مجلة «لها»، حماستها لخوض تجربتها الأولى في عالم الكليبات، والتي وافقت عليها بسبب وجود عاصي الحلاني.



يذكر أن غنوة محمود شاركت في الموسم الرمضاني الماضي ببطولة مسلسل «جوقة عزيزة»، تأليف وسيناريو وحوار خلدون قتلان، إخراج تامر إسحق، إنتاج شركة «غولدن لاين»، من تمثيل: نسرين طافش وسلوم حداد وأيمن رضا وهبة نور ووسام حنا ونورا رحال ووفاء موصللي ويزن خليل وروبين عيسى ورنا العظم وريم الشعراني وزينة بارافي ويزن السيد وسالي بسمة وتسنيم باشا، وغيرهم.