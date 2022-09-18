أعربت الفنانة اللبنانية سيرين عبدالنور عن إعجابها الكبير بالكلام الذي قالته المطربة العراقية رحمة رياض في مقطع فيديو نشرته عبر «ستوري» حسابها الرسمي على «إنستغرام»، وجاء فيه: «الرزق لو على البشر يا ويلنا كان راحت علينا، بس دام رب العالمين فوق هو يرزقك بالناس الزينة، بالزوج الصالح، بالأهل الزينين، بالأصحاب، بالشغل، بكل شي»، وعلقت سيرين: «شفتي ليش بحبك أنا، الله يحميكي حبيبتي»، لتقوم رحمة بإعادة نشر تعليق سيرين، وردت: «أنا بحبك كتير يا متواضعة يا كبيرة».



وتناقل رواد «السوشال ميديا» الصور والفيديو وتعليقات الغزل بين الفنانتين، معبرين عن محبتهم لهما ولهذا التواصل المميز والمحبة بينهما.



من جهة أخرى وعلى الصعيد الفني، تشارك سيرين عبدالنور في بطولة مسلسل «العين بالعين»، من تأليف الكاتبة السورية سلام الكسيري، وإخراج رندا علم، ومعها في البطولة الفنان رامي عياش وعدد آخر من النجوم.