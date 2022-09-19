يفتتح فيلم «UPSIDE DOWN» مهرجان الأمل السينمائي الدولي في الاتحاد الأوروبي في دورته الثانية وذلك في قاعة فدريكو فلليني في مدينة شينيشيا السينمائية العالمية في روما، وبحضور مخرج الفيلم وأبطاله المخرج الإيطالي LUCA TORNATORE وذلك بتاريخ 27 سبتمبر المقبل في الساعة 8م والفيلم سيناريو وإخراج لوكا تورناتوري ومن بطولة الإيطالي الشاب جابرييل بيلو الذي يعاني من متلازمة داون مثل الشخصية التي يؤديها في الفيلم وهي شخصية «باولو» والذي يحاول أن يعيش حياة طبيعية فهو يعمل في مطعم، لكنه يتصرف أحيانا كطفل نظرا لضعف إدراكه، تحاول أمه تشجيعه دائما لكن والده يعامله بجفاء شديد في صالة الألعاب الرياضية، يلتقي باولو بمدرب الملاكمة أرماندو الذي يجتذبه للتدريب مع الملاكمين المحترفين بل وتحديهم.



يعرض الفيلم بحضور مخرجه وبطله مع والديه اللذين اكتشفا إعاقته عند ولادته لكنهما شجعاه كي يصبح بطلا في الركض والسباحة والرقص تماما مثل الشخصية التي يؤديها في الفيلم فأضاف إلى تألقه الرياضي موهبة التمثيل حيث لعب بطولة مسلسل إيطالي بعنوان «لا أحد كامل» عام 2019 قبل بطولته لفيلم الافتتاح.



وسيكون ضمن فريق عمل الفيلم الناقد الإيطالي جيورجيو لوكانطونيو بصفته ممثلا عن قنوات الراي الإيطالية المشاركة في إنتاجه.