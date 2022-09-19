دمشق - هدى العبود



كشف الفنان السوري رشيد عساف ان الوجوه الجديدة في الدراما السورية محظوظة لأنهم صعدوا لسلم الفن وبأفواههم ملعقة من ذهب، لافتا الى ان جيله من الفنانين حفروا بأظافرهم بالصخر من أجل ان يصلوا الى ما هم عليه اليوم.



وقال كنا نقتل حالنا «لنشتغل مسرح» مبينا انه عندما أتيحت له الفرصة للعمل في التلفزيون كانت الفرصة تستغرق على أقل تقدير ثلاث سنوات ليشارك بخماسية او سباعية، واليوم انعكس الواقع فإننا نشاهد نفس الممثل بأربعة أعمال أو خمسة أعمال في كل موسم درامي.



وردا على سؤال يتعلق بحياته العائلية وتفاصيلها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قال عساف انه لا يحبذ ظهور أموره الحياتية والبيتية على العلن؟ منوها أن الجمهور يتابع من يقدم اعمالا على الشاشة لذلك هو المعني بهم، «وقال زوجتي وبناتي لديهن حياتهن ووظائفهن الخاصة وليسوا محتوى للجمهور».



من جانب آخر، تدور كاميرا المخرج يزن أبو حمد لتصوير مسلسل «عين الشمس» من بطولة الفنان السوري رشيد عساف، وهو عمل اجتماعي بوليسي، لا يخلو من الإثارة والتشويق، في ظل القضايا والجوانب التي يتناولها، من خلال تجسيده لدور ضابط بالأمن الجنائي، تقع على عاتقه مسؤولية التحقيق في العديد من القضايا الشائكة المعقدة. كما يسلط الضوء على جوانب تهم المجتمع، على رأسها تهريب الآثار والمخدرات.