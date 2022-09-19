القاهرة ـ هالة عمران



نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري ما انتشر من أنباء بشأن طرح السلع والمنتجات بمعارض «أهلا مدارس» بنفس أسعار بيعها بالأسواق دون تخفيضات.



وأوضح المركز الإعلامي، في بيان أمس، أنه قام بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة لطرح السلع والمنتجات بمعارض «أهلا مدارس» بنفس أسعار بيعها بالأسواق دون تخفيضات.



وشددت على أن معارض «أهلا مدارس» تطرح كل منتجاتها من المستلزمات والأدوات المدرسية والزي المدرسي للطلاب بمراحل التعليم المختلفة بتخفيضات تتراوح من 30% إلى 50% مقارنة بمثيلاتها في الأسواق الأخرى، مشيرة إلى ضمان طرح المعرض مستلزمات ومنتجات مطابقة للمواصفات القياسية وذات جودة عالية، وذلك لتخفيف العبء على الأسر وتوفير احتياجات الطلاب بأسعار مناسبة في مختلف محافظات الجمهورية.



في سياق متصل، تستمر فروع معارض «أهلا مدارس» في مختلف محافظات الجمهورية في العمل حتى نهاية الشهر الجاري، لطرح كل المستلزمات والأدوات المدرسية والزي المدرسي للطلاب بمراحل التعليم المختلفة بأسعار مخفضة، مع التركيز على المنتج المصري بهدف تعميق الصناعات المحلية، وذلك بعد انتهاء فترة عمل المعرض الرئيسي بالقاهرة.