القاهرة - ناهد إمام



أعرب اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا عن تقديره للدور الخيري للمكتب الكويتي للمشروعات الخيرية بالقاهرة مشيدا بالتعاون المثمر بين المكتب ومؤسسة الأورمان الخيرية.



جاء ذلك خلال لقاء المحافظ مع سارة مناحي المطيري، مدير المكتب الكويتي للمشروعات الخيرية بالقاهرة على هامش زيارتها لمحافظة المنيا للمشاركة في الاحتفالية التي نظمتها جمعية الاورمان الخيرية لتسليم عدد 21 منزلا، تبرعا من جمعية النجاة الخيرية وتقديم هدايا لعدد من المصابين بمرض الفشل الكلوي بالمنيا بحضور اللواء ممدوح شعبان ومحمود فؤاد نائب مدير جمعية الاورمان والمدير التنفيذي لمؤسسة شفاء الاورمان.



ورحب المحافظ بوفد المكتب الكويتي وقيادات جمعية الاورمان مشيدا بالجهود الخيرية المبذولة وما يتم تقديمه من دعم في المجال التنموي لأهالي المنيا من خلال المبادرات التي تقوم بها الجمعية في المنيا.



وعقب اللقاء قام وفد المكتب الكويتي للمشروعات الخيرية بالقاهرة وقيادات جمعية الاورمان الخيرية بافتتاح وتسليم عدد 21 منزلا بقرية منشأة دعبس مركز أبو قرقاص محافظة المنيا، تبرعا جمعية النجاة الخيرية.



وتوزيع هدايا مقدمة من هند عبد الله الشلفان على عدد 50 من المصابين بمرض الفشل الكلوي من المنيا، ويأتي هذا التبرع ضمن عدد 304 من المصابين بمرض الفشل الكلوي موزعين على محافظات اسوان والاقصر وسوهاج وأسيوط والفيوم بإجمالي مبلغ 10.000د.ك بما يعادل 608.000 جنية مصري.