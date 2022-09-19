يعقوب العوضي



خسر الكويت من الزمالك المصري بنتيجة 20-23 مساء أمس ضمن الجولة الثانية من الدور التمهيدي لبطولة الأندية العربية أبطال الدوري والكأس لكرة اليد والمقامة في مدينة الحمامات التونسية، ويبقى رصيد «الأبيض» على نقطتين من فوزه في مباراته الافتتاحية على مولودية الجزائر 35-34.



ويلعب الكويت مباراته الأخيرة في الدور التمهيدي مع الترجي التونسي غدا في الساعة الـ 7:30.



وفنيا قدم الأبيض مباراة جيدة أمام الزمالك نجح فيها الجهاز الفني من الوقوف على مكامن الضعف وتعزيز مواطن القوة، ولكن النتيجة لم تأت كما يشتهي الجهاز الفني بقيادة المدرب الوطني هيثم الرشيدي ولم يتمكن من حسم المباراة ويتبقى الأمل الأخير أمام الترجي غدا.