الدوحة ـ فريد عبدالباقي



يشهد مونديال قطر 2022، فتح باب الهجرة أمام اللاعبين المحترفين في صفوف الأندية القطرية، وذلك بحثا عن فرصة احتراف جديدة خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.



وتضم الأندية القطرية عددا من اللاعبين سيشاركون مع منتخبات بلادهم في كأس العالم قطر 2022، وعلى رأسهم التونسيان يوسف المساكني وفرجاني ساسي لاعبا العربي والدحيل، والغاني أندريه آيو لاعب السد، والكوريان جونغ وو يونغ، ونام تاي هي لاعبا السد والدحيل، والمغربي بدر بانون مدافع قطر، والأسترالي ترينت ساينسبري مدافع الوكرة، والإيرانيان سيد كنعاني وشجاع خليل زادة، لاعبا الأهلي.



في الوقت ذاته، يعتبر مونديال قطر فرصة ذهبية لعدد من الأندية القطرية في تدعيم صفوفها خلال انتقالات الشتاء، من خلال مشاهدة اللاعبين على أرض الواقع في كأس العالم، وهناك بعض الأندية لم تقم باستكمال قوائم اللاعبين المحترفين انتظارا لما سوف يسفر عنه المونديال من لاعبين سواء عرب أو آسيويين أو أجانب.



هذا، ويختتم المنتخب القطري الأول لكرة القدم تحضيراته اليوم استعدادا للمواجهة الودية أمام منتخب كرواتيا للمحليين مساء الغد، في ظل تحضيراته المستمرة لخوض نهائيات كأس العالم قطر 2022، التي ستنطلق في 20 نوفمبر المقبل، حيث يلعب العنابي وديا أمام منتخبي كندا وتشيلي يومي 23 و27 الجاري في معسكره الحالي بالنمسا.

ويلعب العنابي في كأس العالم ضمن المجموعة الأولى التي تضم منتخبات الإكوادور وهولندا والسنغال.



ومن المقرر أن يخوض العنابي حصة تدريبية على ستاد جاسم بن حمد بنادي السد 2 أكتوبر المقبل، والتي ستكون مفتوحة أمام الجماهير ووسائل الإعلام المختلفة.



وكان المنتخب القطري قد خاض 3 مباريات ودية في الفترة الماضية خلال معسكره التدريبي في النمسا، حيث تعادل (2-2) مع المنتخب المغربي للمحليين، ثم فاز (2-1) على منتخب غانا للمحليين، وتعادل أمام منتخب جامايكا للمحليين (1-1).