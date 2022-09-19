بيروت ـ ناجي شربل



ألحق شباب الساحل خسارة أولى بالعهد حامل اللقب، بفوزه عليه 1-0 في المباراة التي جرت بينهما في مجمع فؤاد شهاب الرياضي في جونية، ضمن المرحلة الثالثة من الدوري اللبناني الـ63 لكرة القدم.

وسجل الهدف للفريق الأزرق فضل عنتر من هجمة مرتدة في الدقيقة 87، وأرسل الكرة متوسطة الارتفاع الى يمين الحارس شاكر وهبي.

وهذا الفوز الأول لشباب الساحل هذا الموسم بعد تعادلين، والخسارة الأولى للعهد بعد فوز وتعادل. كما أنها الخسارة الاولى للعهد في الدوري منذ سقوطه أمام الأنصار في الثاني من أبريل 2021 بهدف من دون مقابل.



وعلى ملعب الإمام موسى الصدر في بلدة أنصار الجنوبية، حقق البرج فوزه الثالث تواليا على مضيفه الشباب الغارية 2-0.



وبهذا الفور، ضمن البرج الاحتفاظ بالصدارة أسبوعا ثانيا تواليا.