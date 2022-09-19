بشرى شعبان



كشفت مصادر خاصة لـ «الأنباء» عن أن الهيئة العامة للقوى العاملة أتاحت نظام تسجيل بلاغات تغيب للعمالة الوافدة الجديدة التي دخلت البلاد بتصاريح عمل ولم تستكمل إجراءات الإقامة.

وأشارت المصادر الى أن تسجيل التغيب على العمالة يهدف الى ضبط المخالفين، علاوة على دراسة الحالات التي قدمت بلاغات ضدها واستدعائها والوقوف على الأسباب وحل المشكلات.

وأشارت إلى أن هناك ما يقارب 1000 حالة بلاغ تغيب تقوم ادارة التفتيش بدراستها، حيث يمنح القانون العامل حق الاعتراض خلال مدة شهرين من تاريخ تسجيل البلاغ عليه من صاحب العمل.

ولفتت إلى أنه بمجرد انتهاء المهلة وعدم مراجعة العامل يتم تحويل الملف إلى ادارة مباحث شؤون الإقامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتي تصل إلى تسجيل تغيب في سجلات وزارة الداخلية وضبط وإحضار وإبعاد العامل.