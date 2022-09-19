المواطنون 1.502.138 فرداً.. والمقيمون 2.962.289 بنسبة 66%

3.603.175 فرداً داخل القوة البشرية.. 27.94% منهم كويتيون

861.252 فرداً خارج القوة البشرية.. 57.48% منهم كويتيون

473.319 كويتياً و2.170.660 غير كويتي داخل قوة العمل

444.686 كويتياً و311.399 غير كويتي خارج قوة العمل

87 % من المتعطلين كويتيون و13% غير كويتيين

77 % من عاملي «الحكومة» و5% من عاملي «الخاص» كويتيون

إجمال عدد العمالة المنزلية 744.845 خادماً وخادمة

متوسط عدد أفراد الأسرة الكويتية 7.. وغير الكويتية 3

معدل المواليد لكل ألف فرد 22 كويتياً و5 غير كويتيين

معدل الوفيات لكل ألف فرد 3.4 كويتيين و1.77 غير كويتيين

المساهمون في النشاط الاقتصادي 47% كويتيون و84% غير كويتيين

عبدالكريم أحمد

نشرت الهيئة العامة للمعلومات المدنية مؤشرات إحصائية مهمة متنوعة حول السكان وقوة العمل في الوقت الراهن، كشفت فيها وجود 4.464.427 شخصا في البلاد بينهم 1.502.138 كويتيا بنسبة 34% و2.962.289 غير كويتي بنسبة 66%.

وأبرزت المؤشرات وجود قوة بشرية قوامها 3.603.175 شخصا في البلاد بينهم 1.007.007 كويتيين و2.596.168 غير كويتيين، وهناك 861.252 شخصا خارج القوة البشرية بينهم 495.131 كويتيا و366.121 غير كويتي بنسبة 42.5%.

وأشارت إلى أن هناك 473.319 كويتيا داخل قوة العمل و444.686 كويتيا خارجه، و2.170.660 غير كويتي داخل قوة العمل و311.399 غير كويتي خارجه، مضيفة أن 87% من المتعطلين كويتيون و13% غير كويتيين.

ولفتت إلى أن 77% من العاملين في القطاع الحكومي كويتيون و23% غير كويتيين، و5% من العاملين في القطاع الخاص كويتيون و95% منهم غير كويتيين، مضيفة أن عدد العاملين في المنازل يبلغ 744.845 عاملا وعاملة.

وتطرقت المؤشرات إلى حساب معدل الإعالة، مبينة أن هناك 49% كويتيين و14% غير كويتيين، كما أفادت بأن متوسط عدد أفراد الأسرة الكويتية هو 7، أما متوسط عدد أفراد الأسرة غير الكويتية فهو 3.

وذكرت أن معدل المواليد الخام لكل ألف فرد هو 22 كويتيا و5 غير كويتيين، ومعدل الوفيات لكل ألف فرد هو 3.4 كويتيين و1.77 غير كويتيين، مضيفة أن 47% من الكويتيين و84% من غير الكويتيين يسهمون في النشاط الاقتصادي.