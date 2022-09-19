أكدت وزارة الداخلية اليوم الاثنين، أن الاشتراطات الخاصة بشركات توصيل الطلبات الاستهلاكية سيتم تطبيقها اعتبارا من 1 اكتوبر المقبل.

وذكرت الوزارة في بيان صحافي، صادر عن الادارة العامة للعلاقات والاعلام الامني أن الاشتراطات هي:

-أن يكون لدى قائد مركبة (توصيل الطلبات) شهادة صحية صادرة من هيئة الغذاء.

-وضع ملصق (ستيكر) خاص بالشركة التي تتبع لها مركبة توصيل الطلبات.

-أن تكون إقامة سائق مركبة (توصيل الطلبات) على نفس الشركة التي يعمل بها.

-الالتزام باللباس الموحد (سديري) لقائد المركبة سواء كانت مركبة أو دراجة نارية.

وأهابت الوزارة بأصحاب الشركات المعنية الالتزام بالتعليمات والقوانين المنظمة مشيرة إلى أن من يخالف هذه الشروط سيتم سحب ترخيصه واتخاذ الاجراءات القانونية بحقه.