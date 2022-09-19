أعلنت وزارة الكهرباء العراقية ، عن تحقيق إنتاج غير مسبوق في توفير الطاقة، مشيرة إلى توفير أكثر من 24 ألف ميجاواط.

وقالت الوزارة ، في بيان صحفي اليوم أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إنها "حققت إنتاجا غير مسبوق لمنظومة الطاقة الكهربائية وصل إلى 24 ألفا و47 ميجا واط وهو أعلى حمل إنتاج تصل إليه المنظومة منذ تأسيسها"، مبينا أن "هناك استقرارا عاليا وملحوظا لتجهيز المواطنين بالكهرباء".

وتوقعت الوزارة "تحقيق زيادة أعلى بالإنتاج في الأيام القريبة القادمة عبر ادخال عدد من المحطات والوحدات الإنتاجية لتكون أكثر من 1000 ميجا واط جديدة اخرى، من خلال إضافة محطة صلاح الدين الحرارية، والرميلة المركبة، وميسان المركبة، وشط البصرة".

ولفتت إلى أنها ماضية بخططها لأدخال الدورات المركبة، ومنظومات التبريد، بجميع المحطات الغازية، إضافة للمضي بمشاريع محطات الطاقة الشمسية، وتدوير النفايات، ومشاريع الربط الكهربائي والتي ستحقق وثوقية عالية واستقرارية كبيرة للشبكة الكهربائية.