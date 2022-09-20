القاهرة - خلود أبوالمجد



كشف مدير البرامج بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي أندرو محسن، عن الأفلام المنتظرة والجديدة التي ستعرض في الدورة الـ 44 من المهرجان المقرر عقدها في الفترة من 13 إلى 22 نوفمبر المقبل، لافتا إلى أن المهرجان سيتخلى هذا العام عن فكرة اختيار دولة «كضيف شرف»، ويستبدلها بتكريم اسم لامع من عالم الإخراج السينمائي.



وقال أندرو محسن خلال فيديو نشرته قناة المهرجان عبر «يوتيوب»: «خلال الفترة الماضية أعلنا عن مجموعة أفلام وفعاليات ستكون موجودة في هذه الدورة، فالناس اتطمنت أن الدنيا ماشية في خط كويس، وفي الدورة الـ 44 كان في تغيرات طفيفة، أعدنا توزيع بعض المهام، حاليا معانا من السنوات اللي فاتت أسامة عبدالفتاح مديرا لمسابقة أسبوع النقاد، وبقى معانا أسامة مرجان مسؤول عن مسابقة الأفلام القصيرة، بالإضافة إلى رشا حسني التي تعمل في برمجة أفلام آسيا، بالاضافة الى الأميركتين».



وأشار أندرو الى أن الدورة المقبلة ستشهد تكريم لاسم من أسماء صناع الأفلام المهمين من المخرجين، وسيكون هناك أكثر من جانب للاحتفال بهذا الاسم، وقد تم تنفيذ هذا سابقا مع المخرج العالمي فيلليني، وذلك كبديل لعدم وجود دولة «ضيف شرف» العام الحالي.



في سياق آخر، قال الفنان حسين فهمي رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، إنه بصدد التعاون مع جميع الدول العربية خلال الدورة المقبلة، لافتا إلى أنه مهتم جدا بالسينما العربية سواء السورية أو اللبنانية أو المغربية أو حتى التونسية، كما يعمل على توقيع بروتوكولات تعاون بين مهرجان القاهرة وباقي المهرجانات الموجودة على الساحة.