بيروت - بولين فاضل



تنشغل نانسي عجرم حاليا بالتحضيرات الخاصة بألبومها الغنائي الجديد، حيث انها أوشكت على الانتهاء من اختيار أغنيات ألبوم «نانسي 11» وضمت أغنيتين جديدتين، الاولى من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي وتوزيع طارق مدكور، الذي أكد في تصريحات له أنها ستكون مفاجأة للجمهور.

هذا، وتستعد نانسي لحفلها الغنائي الجديد في قطر الذي سيقام بتاريخ 29 الجاري لتختتم به حفلات موسم صيف ٢٠٢٢، وتبدأ فيما بعد جولتها الجديدة بحفلاتها الغنائية في أميركا وكندا بعد غيابها فترة عن لقاء جمهورها العربي هناك.



يذكر أنه، بعد تصدر أغنيتها «عيشها بعافية» قبل أسابيع برفقة الرابر مروان بابلو، يبدو أن هناك خطوة جديدة ستجمعهما قريبا، من خلال حفل غنائي ضخم بعد نجاح حفلهما الأول معا في المملكة العربية السعودية قبل أسابيع، على أن يكون حفلهما الجديد في مصر.