القاهرة - محمد صلاح



تعاقدت الفنانة روبي رسميا مع شركة «فنون مصر» للمنتج ريمون مقار والفنان محمد محمود عبدالعزيز، على تقديم بطولة مسلسل «حضرة العمدة»، وهو أول عمل من بطولتها المطلقة يشارك في موسم دراما رمضان المقبل.



ونشر المنتج ريمون مقار على حسابه عبر موقع «فيسبوك»، صورتين لروبي أثناء توقيع عقد البطولة وبرفقتها إسلام صيام مدير أعمالها وزوج شقيقتها كوكي، وعلق: «توقيع النجمة روبي على بطولة مسلسل حضرة العمدة رمضان 2023، إنتاج مجموعة فنون مصر مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية إن شاء الله، دعواتكم نعمل عمل كبير وضخم السنة دي ينول تقديركم».



وسبق أن تم ترشيح روبي لتقديم أول بطولة مطلقة لها بموسم رمضان 2021، بمسلسل «شقة 6» ولكن تم وقف تصوير العمل قبل أيام قليلة من بدء الشهر الكريم، وأعلنت مغادرتها الموسم لصعوبة استئناف التصوير، بسبب تعرضها لإصابات في اليد، إضافة إلى ظروف انتشار فيروس كورونا، وعرض العمل لاحقا عبر المنصات الرقمية وحقق نجاحا كبيرا، وشارك في بطولته: أحمد حاتم، هاني عادل، محمود البزاوي، وهو من تأليف رفيق القاضي ومحمود وحيد وسعاد القاضي ونبيل شعيب، وإخراج محمود كامل، وإنتاج أيمن يوسف.



كما تعطل مشروع مسلسلها «بدر البدور» بسبب تكلفته الإنتاجية العالية وعدم العثور على مخرج متخصص في الأعمال التاريخية وصعوبة التعاقد مع البطل آسر ياسين النجم الأول المرشح للعمل.