عاطف رمضان



قالت المؤسسة العامة للرعاية السكنية انه تم الانتهاء من توزيع جميع بطاقات الاحتياط للدفعة الخامسة من الضاحية السابعة لمشروع جنوب مدينة صباح الأحمد السكنية، مشيرة الى ان القرعة ستكون يوم الاربعاء.



وكانت «السكنية» أعلنت عن توزيع هذه الدفعة في القسائم الحكومية في مشروع جنوب مدينة صباح الأحمد السكنية والتي تشتمل على 278 قسيمة بمساحة 400 متر مربع للمخصص لهم حتى تاريخ 16 نوفمبر 2016، لافتة الى أن المواطنين المخصصة لهم القسائم الحكومية في هذا المشروع عليهم الحضور شخصيا إلى مبنى المؤسسة في منطقة جنوب السرة مصطحبين معهم البطاقة المدنية وقرار التخصيص وذلك لاستلام بطاقة القرعة خلال أوقات الدوام الرسمي.