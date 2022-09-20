أقام النائب السابق ومرشح الدائرة الأولى م.محمد الهدية حفل استقبال لأهالي وناخبي الدائرة الأولى، ورحب الهدية بالحضور قائلا «أرحب بالحضور الكريم أهلي الذين شرفوني بحضورهم في ديوانهم، ومقرهم». وأكد الهدية أن «الخطاب السامي وضع حدا للصراع بين السلطتين»، لافتا إلى أن «اللجوء للشعب اليوم مصدر السلطات لتصحيح المسار».



وقال إن «الكويت بلد خير وعز وكرامة ويجب أن نحافظ عليها»، مؤكدا أنه كان داعما لحق النواب في استخدام أدواتهم الدستورية، وسيدعم أي إجراء إصلاحي يقوم به رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح.. والإصلاح المنشود هو أن يحصل المواطن على حقوقه دون واسطة.