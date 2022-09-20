عبدالكريم أحمد

أوقفت محكمة الاستئناف قرارات وزارة الداخلية بشطب المرشحين المدانين بدعاوى ترديد الخطاب إلى المحكمة الدستورية للفصل بدفوعهم بعدم دستورية تطبيق ‏«قانون المسيء» عليهم بأثر رجعي، وأبرزهم عايض بوخوصة وعبدالله البرغش ونايف المرداس وأنور الفكر.

كما ألغت المحكمة حكم أول درجة برفض دعاوى المرشحين هاني حسين ومحمد الجويهل ومبارك العتيبي المطالبة بإلغاء قرار وزارة الداخلية باستبعادهم من خوض انتخابات مجلس الأمة، وقضت مجددا بإلزامها بإعادتهم إلى كشوفات المرشحين.

من ناحية أخرى حددت محكمة التمييز الدائرة الإدارية الثانية برئاسة المستشار جمال العنيزي لنظر طعن إدارة الفتوى والتشريع بحكم محكمة الاستئناف بإعادة د. خالد شخير المطيري إلى السباق الانتخابي، ويرجح أن تطعن الإدارة أيضا بأحكام عودة بقية المرشحين.