القاهرة ـ هالة عمران



أصدر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني د.رضا حجازي قرارا وزاريا بتعديل أحكام القرار الوزاري رقم (136) لسنة 2013 بشأن تنظيم امتحانات «أبناؤنا في الخارج»، والمعدلة بالمادة الأولى من القرار الوزاري رقم (461) لسنة 2015.

ويتضمن القرار: تعقد امتحانات «أبناؤنا في الخارج» إلكترونيا تحت إشراف سفارات جمهورية مصر العربية في جميع دول العالم طبقا لأحكام قانون التعليم، وتعديلاته وكل اللوائح والقرارات الوزارية المنظمة لهذا الشأن.



كما تضمن القرار ـ وفق بيان الوزارة ـ أنه لا يجوز عقد هذه الامتحانات في أية دولة ليس لمصر تمثيل ديبلوماسي بها، وتعقد هذه الامتحانات بنظام الفصلين الدراسيين اعتبارا من العام الدراسي 2022-2023، ويعفى الطلاب المتقدمون لهذه الامتحانات من درجات أعمال السنة والأنشطة التربوية المنصوص عليها بالقرارات الوزارية المنظمة لهذا الشأن.