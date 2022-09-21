القاهرة - ناهد إمام



وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على إصدار صكوك مضاربة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بقيمة ملياري جنيه لمدة 84 شهرا تبدأ من اليوم التالي لتاريخ غلق باب الاكتتاب في الصكوك، لصالح شركة ثروة للتصكيك «تمثل الإصدار الرابع»، وذلك لتمويل مشروع الشركة المستفيدة (شركة كونتكت للتمويل) («الشركة المستفيدة»/ المضارب).



حيث توجه الشركة حصيلة الإصدار لتمويل شراء سيارات مملوكة لعملائها و/ أو عملاء شركاتها التابعة والشقيقة التي تزاول النشاط ذاته، ليصل إجمالي الصكوك المصدرة خلال العام الحالي مبلغ 5.251 مليارات جنيه.



من جانبه، قال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية د.محمد فريد إن الهيئة تحرص على إصدار كل ما يلزم من قرارات وإجراءات لتطوير وتنمية الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية مع الحفاظ على استقرارها، وتعزيز شفافية الأنشطة التي تمارس فيها.



وتابع د.فريد أن الإصدار الأخير للصكوك المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية يتكامل مع جهود الهيئة لتطوير وتنمية سوق رأس المال عبر إتاحة حلول ومنتجات تمويلية متنوعة تلبي احتياجات الكيانات الاقتصادية المختلفة لتطوير وتنمية أعمالها، ومنها الصكوك المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، التي تضيف إلى سوق المال منتجا استثماريا جديدا يتوافق مع رغبة بعض المستثمرين بالاستثمار في منتجات استثمارية تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.