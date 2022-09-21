القاهرة ـ ناهد إمام



قالت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج سها جندي انه تم تخصيص موقع خاص بالتأمينات التي تقدمها الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي للمصريين في الخارج على التطبيق الإلكتروني الذي يجري إعداده بالتعاون مع وزارة الاتصالات، والذي يضم باقة من الخدمات والمحفزات والتيسيرات للجاليات المصرية بالخارج.



وأضافت جندي، خلال لقائها جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وسامي عبدالهادي نائب رئيس الهيئة وأشرف عطية رئيس الإدارة المركزية لمكتب رئيس الهيئة، امس أن الاستماع إلى مقترحات المصريين بالخارج ومناقشة استفساراتهم والرد عليها، بالتعاون مع الجهات المختصة، أمر يتصدر أولويات الوزارة.



ونقلت مقترحات وطلبات المصريين بالخارج لرئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والتي تم طرحها خلال عدة لقاءات دورية، حيث تتمثل في إطلاق حزم تأمينية تناسب مختلف الشرائح من المصريين بالخارج في دول الخليج العربي وأوروبا ودول أميركا الشمالية، كما أن هناك عددا منهم يرغب في تحويل تأميناتهم من الدول المقيمين بها إلى مصر.



وتابعت الوزيرة أن المصريين بالخارج مهتمون بالحصول على تأمين اجتماعي من خلال هيئة التأمينات، سواء غير الخاضعين للتأمينات في دول العمل حتى يستفيدوا من مكافآت نهاية الخدمة ومعاش شهري يضمن حياة كريمة عقب العودة من الخارج، أو من المؤمن عليهم بالخارج والراغبين في استكمال التأمين بالهيئة عقب عودتهم.



من جهته، رحب رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بالتعاون مع وزيرة الهجرة في تلبية احتياجات المصريين بالخارج في مجال التأمينات الاجتماعية، قائلا «لقد حدثت طفرة نوعية في الحد الأقصى من التأمينات بحد أدنى 1400 جنيه ويصل إلى 9400 جنيه شهريا مع تحرك سنوي لهذه القيم وفقا لنصوص القانون الصادر بهذا الشأن».



وأضاف «أنه تم استحداث نظام باسم «المعاش المضاف»، والذي يسمح بمضاعفة قيمة المعاش وفقا للاشتراكات والتي تبدأ من عشر سنوات، كما أن هناك جهودا لتطوير وإصلاح مؤسسي شامل في الهيئة، حيث إنه بانتهاء المشروع المتكامل ستتحقق نقلة نوعية في تيسير الخدمات التأمينية للمواطنين».



وتابع رئيس الهيئة أن هناك اتفاقيات تعاون ثنائي في مجال التأمينات مع بعض الدول مثل اليونان ـ قبرص ـ تونس ـ المغرب وغيرها من الدول، لافتا إلى أن هناك حاجة للترويج لآليات التأمين والحصول على المعاشات للمصريين بالخارج المؤمن عليهم ولذلك بدأت الهيئة عقد لقاءات لتعريف الملحقين العماليين المزمع سفرهم لعدد من الدول في الفترة المقبلة لنقلها للعاملين بالخارج.



وأوضح أنه تم أيضا الاتفاق على قيام وزارة الهجرة بنشر الموقع الرسمي والمتضمن كل الإجراءات التأمينية والمتاحة في الرابط التالي: https://nosi.gov.eg/ar/Pages/HomePage/Home.asp