أكد متحدث باسم منظمة الصحة العالمية أن جائحة فيروس كورونا لاتزال تمثل حالة طوارئ عالمية، لكن نهايتها قد تلوح في الأفق إذا استخدمت الدول الأدوات الموجودة تحت تصرفها.

وتأتي التصريحات بعد أن أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن في مقابلة أذيعت الأحد الماضي أن «الجائحة انتهت».



في غضون ذلك، قالت شركة «أسترازينيكا» إن عقار «إيفوشيلد»، الذي طورته باستخدام تقنية الأجسام المضادة طويلة المفعول لعلاج مرضى «كوفيد-19»، حصل على موافقة الاتحاد الأوروبي للأفراد الذين تبلغ أعمارهم 12 عاما أو أكثر.

وأشارت الشركة البريطانية ـ السويدية إلى أن موافقة المفوضية الأوروبية جاءت بناء على نتائج المرحلة الثالثة من الدراسة على «إيفوشيلد».



وأظهرت النتائج أن جرعة واحدة من علاج «إيفوشيلد» قدمت حماية واضحة معمليا وإحصائيا ضد تطور حالات الإصابة بـ «كوفيد-19»، ووصولها إلى مرحلة الخطورة الشديدة أو الوفاة، لدى البالغين الذين لم يدخلوا المستشفيات وأصيبوا بأعراض خفيفة أو معتدلة لمدة سبعة أيام أو أقل.