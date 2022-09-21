حنان عبدالمعبود



أصدر وزير الصحة د.خالد السعيد قرارا وزاريا بمساواة الحاصلين على الجزء الأول من البورد الكويتي، مع الحاصلين على الماجستير والدبلوم، مما يتيح لهم حق الحصول على الترقية المستحقة.



ويأتي صدور القرار على ضوء ما انتهت إليه اللجنة العليا الخاصة بمزاولي مهنة الطب والمهن المساعدة لها وحقوق المرضى والمنشآت الصحية، كما جاء القرار في إطار حرص الوزارة على المحافظة على الكفاءات الوطنية وتشجيعها، وتقليل الحاجة لاستقدام كوادر طبية من الخارج، ومنح الحاصلين على الجزء الأول من البورد الكويتي الحصول على الترقية المستحقة.



من جانب آخر، وجه وزير الصحة د. خالد السعيد الجهات المعنية للبدء بالمرحلة الثانية من خطة تشغيل مستشفى الفروانية الجديد.



جاء ذلك خلال جولة قام بها على أقسام المستشفى الجديد لمتابعة خطة التشغيل التدريجي يرافقه وكيل الوزارة د.مصطفى رضا.



وقالت الوزارة في بيان صحافي ان الوزير السعيد اطلع خلال الجولة على مستوى الخدمات الطبية والعلاجية التي تقدم للمرضى في الأجنحة والأدوار والمسؤوليات المحددة للفرق الطبية واستمع الى شرح مفصل حول تفعيل النظام الإلكتروني وإدارة الاتصال بالمستشفى وكفاءة التشغيل الخاصة بهذا الشأن.



وكان وزير الصحة دشن الشهر الماضي المرحلة التشغيلية الأولى للمستشفى الذي يمثل إضافة نوعية للمنظومة الصحية ضمن التوسع في تقديم الخدمات الصحية في البلاد وتحسين مستوى جودتها تنفيذا لمرتكزات خطة التنمية ورؤية (كويت جديدة 2035).



ويعتبر هذا المستشفى من بين أكبر نماذج الخدمة الصحية المتكاملة في البلاد التي تتسق مع أحدث المواصفات العالمية المراعية لحقوق وسلامة المرضى وخصوصياتهم ومزود بأحدث الأجهزة وأكثرها تطورا.



وأقيم المستشفى على مساحة 423 ألف متر مربع ويتكون من 5 مبان رئيسية وهي المبنى الرئيسي والعيادات الخارجية ومبنى الأسنان ومبنى الخدمات ومبنى مواقف السيارات الذي يتكون من 7 أدوار بطاقة 1400 سيارة، اضافة الى جسر معلق يربط مواقف السيارات بالمستشفى.