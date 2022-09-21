علي إبراهيم



علمت «الأنباء» أن وزارة الصحة تسعى إلى تمديد 8 عقود نظافة وتخلص من النفايات بقيمة تتجاوز 19 مليون دينار، حيث طلبت تمديد عقد الأمر المباشر الخاص بتجهيز خدمات التنظيف والنقل الداخلي والتخلص من النفايات بمنطقة الصباح الطبية التخصصية أ (المجموعة الأولى) بنحو 2.4 مليون دينار. وتبلغ التكلفة لمنطقة الصباح الطبية ب (المجموعة الثانية) نحو 2.16 مليون دينار، ولمنطقة الصباح التخصصية ج (المجموعة الثالثة) 3.23 ملايين دينار. وبلغت تكلفة تمديد عقد منطقة العاصمة الصحية (المجموعة الرابعة) 3.54 ملايين دينار، أما منطقة حولي الصحية (المجموعة السادسة) فبلغت تكلفتها 1.468 مليون دينار، وبلغت التكلفة لمنطقة الأحمدي الصحية (المجموعة السابعة) 2.138 مليون دينار، أما منطقة الفروانية (المجموعة الثامنة) فبلغت 1.758 مليون دينار، ولمنطقة الجهراء (المجموعة التاسعة) بلغت 2.58 مليون دينار.