حنان عبد المعبود

كشفت مصادر مطلعة لـ«الأنباء» عن ان وكيل وزارة الصحة د. مصطفى رضا وجه كتابا إلى مديري المناطق الصحية يطلب فيه اعداد كشوفات لجميع العاملين لدى الوزارة على بند المكافآت من فئة المقيمين بصورة غير قانونية، على ان تتضمن صورة عن بطاقاتهم الصادرة من الجهاز المركزي لمعالجة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية سواء بطاقة مراجعة او معاق او بطاقة ضمان صحي، وارسالها الى الوزارة بمكتب عقود الاستعانة التابع للوكيل المساعد للشؤون الإدارية. وحدد الوكيل موعدا أقصاه 10 أيام اي مع نهاية الشهر الجاري، مبينا انه حال التأخير ستكون الجهة مسؤولة عن هذا التأخير.