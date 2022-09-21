بحفظ الله ورعايته، عاد ممثل صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد والوفد الرسمي المرافق لسموه إلى أرض الوطن قادما من المملكة المتحدة لتقديم واجب العزاء بوفاة صاحبة الجلالة الملكة إليزابيث الثانية ملكة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية الصديقة.



وكان في استقبال سموه على أرض المطار سمو الشيخ ناصر المحمد ورئيس ديوان سمو ولي العهد الشيخ أحمد العبدالله وسمو الشيخ صباح الخالد ورئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ طلال الخالد ووزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد العبدالله وكبار المسؤولين بالدولة وسفيرة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية لدى البلاد بليندا لويس.



ورافق سموه وفد رسمي ضم كلا من الفريق أول متقاعد الشيخ فيصل النواف وكبار المسؤولين في ديوان سمو ولي العهد.



رافقت سموه السلامة في الحل والترحال.



من جانب آخر، بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تعزية إلى الرئيس محمد بازوم رئيس جمهورية النيجر الصديقة، ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا الفيضانات جراء الأمطار الغزيرة التي اجتاحت منطقة الساحل وأسفرت عن سقوط العديد من الضحايا والمصابين وتدمير للممتلكات والمرافق العامة، سائلا سموه الباري جل وعلا أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته وأن يمن على المصابين بسرعة الشفاء.



كما بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس د.جورج فيلا رئيس جمهورية مالطا الصديقة، ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، راجيا لفخامته وافر الصحة والعافية.