د.الناصر ثمّن جهود مبعوث أميركا إلى صنعاء.. وأشاد بعمل «اليونيسيف» على مدار 70 عاماً

وزير الخارجية بحث مع نظيره المالديفي العلاقات الثنائية وآخر المستجدات الدولية





شارك وزير الخارجية الشيخ د.أحمد ناصر المحمد، أول من أمس في الاجتماع الوزاري المشترك بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية الصين الشعبية والذي عقد على هامش أعمال الدورة الـ 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة في مقر الوفد الدائم لجمهورية الصين الشعبية لدى الأمم المتحدة في نيويورك.



حيث تناول الاجتماع سبل تعزيز العلاقات بين الجانبين الخليجي والصيني وبحث آفاق جديدة للشراكة الاستراتيجية والتعاون الاقتصادي بينهما، كما استعرض المشاركون في الاجتماع التطورات الراهنة على الصعيد الدولي.



وكان وزير الخارجية الشيخ د.أحمد ناصر المحمد، قد التقى أول من أمس مع مبعوث الولايات المتحدة الأميركية الخاص إلى اليمن تيم ليندركنغ.



وخلال اللقاء الذي عقد في مبنى وفد الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك على هامش أعمال الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أكد الشيخ د.أحمد الناصر موقف الكويت الثابت والمبدئي في دعم كافة المساعي للوصول إلى حل سياسي من شأنه أن يعيد الأمن والاستقرار إلى الجمهورية اليمنية ويحقق تطلعات الشعب اليمني الشقيق.



كما جدد ترحيب الكويت بالهدنة وتمديدها والذي توصلت إليه الأطراف اليمنية بدعم الأطراف الإقليمية والدولية ضمن المبادرة التي أطلقتها المملكة العربية السعودية الشقيقة في مارس 2021، آملا أن تستمر هذه الهدنة حفاظا على الاستقرار الذي ساد اليمن خلال الفترة الماضية.



هذا، وثمن وزير الخارجية الجهود التي يبذلها مبعوث الولايات المتحدة الأميركية في هذا الإطار.



بدوره، قدم المبعوث الخاص شرحا عن زياراته الأخيرة للمنطقة والمستجدات الخاصة باليمن.



من جهة أخرى، استقبل وزير الخارجية د.أحمد ناصر المحمد المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة والأمومة (يونيسيف) كاثرين راسل.



وأشاد د.الناصر، خلال اللقاء الذي عقد في مبنى وفد الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، بعمل المنظمة على مدار 70 عاما وبمبادئها النبيلة لحماية الأطفال حول العالم وتخفيف معاناتهم وأسرهم التي تعيش ظروفا قاهرة نتيجة الحروب والفقر والاستغلال.



من جانبها، أعربت راسل عن بالغ تقديرها للمساعي الخيرة التي تبذلها الكويت لتعزيز وصون حقوق الأطفال، إقليميا ودوليا، باعتبارها مسؤولية أخلاقية ومكونا أصيلا للتقدم البشري.



كما استقبل د.الناصر في مبنى وفد الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك وزير خارجية جمهورية المالديف الصديقة عبدالله شاهد، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة.



وتم خلال اللقاء مناقشة المواضيع المتعلقة بالعلاقات الثنائية بين الكويت وجمهورية المالديف وبحث آخر المستجدات على الصعيد الدولي والقضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الصديقين.