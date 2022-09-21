أكد مشاركون في الملتقى الثقافي العُماني الأول الذي اختتم أعماله في مدينة صلالة العمانية اليوم الأربعاء أن "دول الخليج تمثل نموذجا عالميا للسلام والتعايش بين الشعوب، لما تضمه من عشرات الجنسيات التي تعيش بسلام وتآخي على أرض واحدة".

وأقيم المؤتمر على مدار يومين تحت شعار (عُمان المحبة والسلام) بحضور حشد من المهتمين بالثقافة والسلام من مختلف الدول العربية، بالتزامن مع اليوم العالمي للسلام الذي يصادف يوم 21 أيلول/ سبتمبر من كل عام.

وحضر الملتقى مروان بن تركي آل سعيد محافظ ظفار الذي دشن وثيقة إلكترونية تم تصميمها بأياد إماراتية للتعبير عن معاني الولاء والانتماء من شعب عمان إلى سلطان عمان هيثم بن طارق.

قام بتسليم النسخة الالكترونية من الوثيقة لشعب عمان الدكتور عبدالله الشيباني الرئيس التنفيذي لوثيقة الولاء والانتماء بدولة الإمارات، موضحا أن الوثيقة انطلقت من الإمارات عام 2011 تعبيرا عن الولاء والإنتماء من شعب الإمارات والمقيمين على أرضها الى قيادة الإمارات، وبعد الإقبال الكبير للتسجيل بالوثيقة في الإمارات، تم تصميم نسخا إلكترونية منها لشعوب دول الخليج للتعبير عن ولائها وانتمائها قيادتها إهداء من شعب الإمارات لشعوب دول مجلس التعاون الخليجي ليكون هذا الإهداء هو تعبير عن المحبة والتآخي بين شعوب دول الخليج.

وذكر الشيباني أن تسليم نسخة الوثيقة للشعب العماني، لاقى تفاعلا كبيرا من حضور الملتقى الثقافي العُماني، حيث شارك عشرات الحضور من أبناء سلطنة عمان والمقيمين للتعبير عن ولائهم لقيادة السلطنة، وتقدم بالتعبير عن الولاء محافظ ظفار مراون بن تركي ومستشار ديوان البلاط السلطاني سالم بن مستهيل المعشني ويوسف بن علوي وزير الخارجية العماني السابق.

وقال الشيباني إن هذه الوثيقة تهدف إلى تحقيق السلام العالمي، وتم تصميمها لدول مجلس التعاون الخليجي لتكون مثالاً يحتذي به فى التعايش معاً بحب وأمن وأمان واحترام بين الجنسيات والديانات والعقائد، وتعبيرا عن الولاء والانتماء لقادة دول الخليج.

وأضاف :"نهدي هذه الوثيقة وموقعها الإلكتروني إلى شعب سلطنة عمان ليرفعوها إلى السلطان هيثم بن طارق حبا وعرفانا لما قدمه في خدمة الوطن وإسهاماته على الأصعدة المحلية والعربية والعالمية ومن رعاية أبنائه في جميع مجالات الحياة.

وقال محمد النهاري رئيس مجلس الفكر الثقافي العُماني إن "الملتقى يهدف إلى تبادل المعرفة حول التنوع الثقافي بدول المنطقة، ويرسي الأسس لبرامج ومشروعات ثقافية مستقبلية وإجراء مقاربات شاملة للثقافة في الدول المشاركة بالملتقى".

وتضمن الملتقى ندوات ومحاضرات ثقافية وجلسات حوارية وعروضًا مسرحية للتعريف بالمعالم التاريخية والسياحية بسلطنة عمان ودول الخليج.