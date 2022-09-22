أقامت شركة صناعات الغانم «مجموعة قتيبة الغانم» بالتعاون مع جمعية إنجاز الكويت حفلا ختاميا لبرنامج التدريب الصيفي السنوي الثاني للطلبة والخريجين، وذلك في قاعة Chairman’s Club في برج كيبكو الواقع بمدينة الكويت.

حضر الحفل كل من الرئيس التنفيذي لشركة «صناعات الغانم» سمير قاسم، والرئيس التنفيذي لجمعية إنجاز الكويت ليلى المطيري، وعدد من المسؤولين في الجهتين، لتكريم المتدربين الذين استكملوا البرنامج.



وانطلق البرنامج بشراكة وتضافر جهود من قبل المؤسستين للعام الثاني على التوالي، وذلك في شهر أغسطس بعد إجراء سلسلة من المقابلات مع مئات الطلبة الجامعيين والخريجين الذين تقدموا بطلباتهم إلى جمعية إنجاز الكويت، وقامت لجنة مشتركة من الجهتين بمقابلة المتقدمين للتعرف على مهاراتهم واهتماماتهم، قبل إيصالهم بفرص تدريبية في شركة صناعات الغانم أو أي من الشركات التابعة لها.



هذا، وتستمر شركة صناعات الغانم ببذل جهودها في صقل مهارات الشباب حديثي التخرج لإعدادهم للعمل في القطاع الخاص، داعمة بذلك توجه الحكومة بتشجيع العمل في القطاع الخاص والذي يعد من ركائز رؤية كويت جديدة 2035.

يأتي برنامج التدريب الصيفي السنوي ليؤكد التزام «صناعات الغانم» بتطوير مهارات الشباب وصقل مواهبهم قبل انضمامهم للعمل في القطاع الخاص، حيث تم تصميم البرنامج بهدف توفير فرصة للمتدربين لاختبار إمكاناتهم في العمل، وصقل مواهبهم واكتساب الخبرة المهنية اللازمة في بيئة عمل ديناميكية.

وقد تم تكليف المتدربين بمهام يومية بالإضافة إلى مشاريع عمل لمساعدتهم على التعرف على مكامن القوى ونقاط الضعف. هذا، ويعد برنامج التدريب الصيفي جزءا من سلسلة مبادرات تحت مظلة شركة صناعات الغانم تهدف بشكل أساسي لتطوير مهارات الشباب واستقطابهم للعمل في القطاع الخاص.



يجدر بالذكر أن هناك علاقة ممتدة تجمع بين شركة صناعات الغانم وجمعية إنجاز الكويت، تمثل شراكة مستمرة ترتكز على توفير الفرص التعليمية والتدريبية للشباب في الكويت، سواء من خلال الندوات وبرامج التدريب الميداني والدورات.

وقد تمكنت جمعية إنجاز الكويت منذ انطلاق أعمالها قبل أكثر من 15 عاما، وبفضل دعم مؤسسات القطاع الخاص الرائدة مثل صناعات الغانم، بتدريب أكثر من 100 ألف طالب وطالبة في الكويت، من خلال برامج تعليمية حول ريادة الأعمال والتثقيف المالي والاستعداد للعمل.