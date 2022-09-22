القاهرة - خلود أبوالمجد



فتحت المطربة جنات الباب أمام عروض التمثيل في الأفلام والمسلسلات، مؤكدة أنها ستقبل خوض التجربة بشرط واحد، وهو إذا عرض عليها تجسيد شخصية الفتاة «الرومانسية الطيبة» مثلما تظهر في أغانيها المصورة، لافتة إلى أنها استمتعت بتجربة التمثيل في كليبها الأخير، ولكنه بالنهاية عمل قصير لا يتجاوز 3 دقائق، والمؤكد أن تجربة المشاركة في أعمال درامية ستكون أكثر تعقيدا، وأردفت: «لو الدور مثلا قريب من الأغنية يعني البنت اللي هي الرومانسية «الكيوت» أعمله، المشكلة أن التمثيل أكبر من كده، يعني بالنسبة لكليب إنك تمثلي دقايق أنا لقيتها حلوة تجربة حلوة، تجربة إني أمثل وأتكلم فيلم مثلا ثلاث ساعات أو مسلسل موضوع قالقني شوية».



وأشارت جنات، في تصريحات صحافية، إلى أن كلمات الأغاني لا تكون حقيقية في الواقع في معظم الحالات، ملمحة إلى أن الشاعر يحلم بمثالية غير موجودة على أرض الواقع في كلماته، وقد تكون موجودة، ولكن ليس في معظم الحالات.